Volkswagen Amarok, potente ed inarrestabile dall’anima rock 

Amarok di Volkswagen è un pick-up dalle prestazioni potenti e versatili, pensato per accompagnare il business con carattere ed affidabilità. Il suo design distintivo ed elegante si combina con una robustezza che lo rende perfetto per ogni tipo di sfida, sia su strada che nei contesti off-road più estremi. Con quattro linee di allestimento personalizzabili, Amarok offre diverse opzioni di stile, dalla griglia del radiatore al design delle barre di sostegno e delle pedane laterali, permettendo di esprimere la personalità di chi lo utilizza mentre affronta le sue attività quotidiane.

La potenza di Amarok Volkswagen si manifesta nel motore e nelle prestazioni: con un gancio di traino che supporta fino a 3,5 tonnellate su tutti i modelli a cambio automatico ed una superficie di carico ampliata, è in grado di gestire carichi pesanti ed ingombranti con facilità. La capacità di trasportare un euro-pallet trasversalmente è resa possibile dallo spazio tra i passaruota, mentre i robusti occhielli di fissaggio garantiscono sicurezza durante il trasporto. Questo lo rende non solo un veicolo da lavoro altamente funzionale, ma anche una soluzione flessibile per le esigenze di mobilità più impegnative, sia in città che in ambienti più selvaggi.

Amarok eccelle anche in termini di comfort e tecnologia. Dotato di oltre 25 sistemi di assistenza, diverse modalità di trazione ed una vasta gamma di tecnologie innovative, offre una guida sicura e fluida in ogni condizione. Le nuove dimensioni e caratteristiche migliorano le prestazioni off-road, con una maggiore profondità di guado ed angoli di attacco ed uscita ottimizzati, rendendolo ideale per terreni difficili e percorsi accidentati. All’interno, Amarok offre un’esperienza di guida premium. Il Digital Cockpit, combinato con un avanzato sistema di infotainment, garantisce una connessione costante ed un comfort di livello superiore.