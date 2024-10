Incidente nel casertano, 81enne bloccato per ore sotto un furgone

Caserta – Un anziano di 81 anni è stato salvato dopo essere rimasto incastrato per ore sotto il suo furgone capovolto, in seguito a un incidente che lo ha visto precipitare da un cavalcavia per circa 15 metri. L’episodio, avvenuto nel comune di Succivo, in provincia di Caserta, ha tenuto impegnati i Carabinieri e i Vigili del Fuoco in un’operazione di soccorso durata quasi nove ore.

La vicenda

Le ricerche sono scattate dopo che la figlia dell’uomo ha allertato i carabinieri, preoccupata per il mancato rientro del padre, solitamente abituato a tornare a casa intorno alle 19 dopo una giornata di lavoro in campagna. Dopo aver tentato ripetutamente di contattarlo senza successo, la donna ha temuto il peggio e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, insieme alle stazioni dislocate sul territorio, hanno avviato immediatamente le ricerche, utilizzando i dati di geolocalizzazione disponibili. Grazie a questi accertamenti, è stato possibile individuare l’ultimo passaggio del Fiat Daily bianco dell’anziano, registrato alle 17:44 del giorno precedente in via Astragata, nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano Nola-Villa Literno. Le indagini hanno poi condotto i Carabinieri nei pressi del campo sportivo di Succivo, dove il furgone è stato localizzato.

Le operazioni di salvataggio

Alle operazioni si sono uniti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marcianise, che hanno impiegato torri-faro per cercare il veicolo. Tuttavia, la fitta vegetazione ha complicato le ricerche, rallentando l’avanzamento del soccorso. Solo in mattinata, intorno alle 7, un gruppo di podisti che percorreva una stradina secondaria ha notato il furgone capovolto tra la vegetazione in via Salvo D’Acquisto, sotto il cavalcavia della Nola-Villa Literno.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, tagliando le lamiere del veicolo per liberare l’anziano, ancora vivo dopo ore di sofferenza. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Aversa in codice rosso. Sul posto è arrivata anche un’autogrù dei Vigili del Fuoco per sollevare il furgone e completare l’intervento di messa in sicurezza.

La tempestività delle forze dell’ordine e il contributo dei passanti sono stati determinanti per salvare la vita dell’81enne, che ora si trova sotto osservazione medica.

Fonte ANSA