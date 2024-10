L’arte di Skim all’Hotel Savoy di Firenze per Corri la Vita dal 5 ottobre al 28 novembre

Il «Kaos armonico» dell’artista fiorentino, nato nella periferia di Scandicci, fa breccia nel cuore di Firenze, al Rocco Forte Hotels. Le sue opere colorate, dalle quali muove l’ordine in quelle immagini apparentemente disordinate, diventano metafora della corsa, non una corsa sfrenata, alla quale noi tutti siamo abituati ad affrontare, ma una corsa che segue il passo del singolo soggetto, senza competitor, e il cui traguardo diventa sinonimo di equilibrio con sé stessi. La corsa senza competizione è la parola d’ordine di Corri la Vita Onlus, che ha operato per l’occasione in collaborazione con l’artista Skim.

In questo percorso pedagogico, dove l’artista celebra il passo della vita e i suoi traguardi, lo spettatore osserva le linee intrecciate, «Kaos», poi trova il senso nei colori generatori di armonia. Traspare in questa direzione il richiamo mitologico del disordine primordiale dal quale nasce l’ordine.

Questo tripudio cromatico si pone volutamente in contrasto con il rigore dell’Hotel Savoy che, nelle parole del suo general manager Giancarlo Rizzi viene descritto come: «Un vero salotto culturale del capoluogo toscano, uno spazio dedito ad accogliere e concentrare il nostro impegno continuo nella collaborazione con artisti e curatori per promuovere la scena culturale fiorentina, rafforzando il legame tra l’hotel, il territorio e diventando parte attiva nel supporto di iniziative sociali quali quella di “Corri La Vita”».

L’Hotel Savoy conferma il suo impegno nella promozione dell’arte contemporanea e gioca un ruolo attivo negli eventi culturali fiorentini. In qualità di cultural e hospitality partner in occasione della serata d’inaugurazione della mostra a Firenze di Skim, in data 4 ottobre, ha accolto gli invitati all’evento di fund raisgin a supporti di «Corri la Vita», a conclusione della 21esima edizione della manifestazione sportiva. Il ricavato dell’evento è stato donato all’associazione.

Hotel Savoy di Firenze

Situato in Piazza della Repubblica, l’Hotel Savoy risiede nel cuore pulsante di Firenze, di fronte alla Colonna dell’Abbondanza, simbolo del centro storico della città. Punto di partenza ideale per immergersi completamente nell’arte e nella vita fiorentina, si trova tra la Cupola del Brunelleschi, la Galleria degli Uffizi e il suggestivo Ponte Vecchio. A pochi passi dall’albergo si trova Via de’ Tornabuoni, la via del lusso più elegante della città, caratterizzata da boutique di alta moda e gioiellerie prestigiose. La costruzione dell’Hotel Savoy risale al 1893. L’architettura severa, splendida e ricca nella sua semplicità unita alla sua posizione strategica lo ha da sempre reso punto d’incontro per l’alta società fiorentina. Nel 2018 la storica struttura di proprietà della famiglia Ferragamo, e di cui Rocco Forte Hotels ha rilevato la gestione, è stata sapientemente ristrutturata contaminando l’eleganza classica del palazzo con elementi contemporanei e creazioni di artigiani fiorentini. Ognuna delle 79 lussuose camere e suite è stata ridisegnata per creare un’atmosfera tipicamente italiana, fondendo la storia, la cultura, la moda di Firenze e rispecchiando a pieno l’essenza di Rocco Forte. La direttrice del Design, Olga Polizzi, ne ha esaltato l’eleganza senza tempo, utilizzando temi contemporanei e accenni al Rinascimento grazie ai migliori artigiani. Laudomia Pucci, Image Director del marchio Pucci, ha collaborato con Olga Polizzi per creare un ambiente esclusivo e sofisticato. Unendo la ricca cultura fiorentina e lo stile contemporaneo, camere e suite incarnano un’intima e vibrante raffinatezza. Il rapporto di lunga data tra la Rocco Forte Hotels e affermati artisti contemporanei fa da sfondo all’Artist Suite Project, che ha visto alcune delle principali suite dell’hotel protagoniste di un rebranding. Le Artist Suite e gli spazi comuni dell’hotel ospitano giovani talenti e artisti affermati nel mondo dell’arte contemporanea. Oggi l’Hotel Savoy è al centro della scena in città con il suo ruolo di salotto culturale, lavorando insieme a musei e istituzioni per aiutare l’arte e la cultura a crescere e prosperare.

Rocco Forte Hotels

Fondata da Sir Rocco Forte e sua sorella Olga Polizzi nel 1996, Rocco Forte Hotels è una collezione di 14 tra alberghi, resort, appartamenti e ville di lusso dal carattere unico. Tutti gli hotel sono indirizzi iconici, sia storici sia moderni, ricavati all’interno di magnifici edifici in location eccezionali. Gestiti da una famiglia che si occupa di ospitalità da quattro generazioni, gli alberghi sono caratterizzati da un approccio distintivo al servizio, che garantisce agli ospiti di sperimentare il meglio della destinazione e delle aree circostanti. Rocco Forte Hotels comprende: Hotel de la Ville, Hotel de Russie e Rocco Forte House, Roma; Hotel Savoy, Firenze; Verdura Resort, Rocco Forte Ville Private e Villa Igiea, Sicilia; Masseria Torre Maizza, Puglia; Il Balmoral, Edimburgo; Brown’s Hotel, Londra; The Charles Hotel, Monaco di Baviera; Hotel de Rome, Berlino; Hotel Amigo, Bruxelles e Hotel Astoria, San Pietroburgo. Prossime aperture: 2024 – Rocco Forte House Milano; 2025 – The Carlton, Milano; 2026 – Costa Smeralda, Sardegna; 2027 – Palazzo Sirignano, Napoli.

Corri la Vita Onlus

Aiuta le donne colpite da tumore al seno e finanzia progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura di questa malattia. Nata nel 2003 per iniziativa della presidente Bona Frescobaldi e organizzata da Associazione Corri la Vita Onlus, l’appuntamento sportivo non competitivo ha raccolto e distribuito nelle precedenti 22 edizioni oltre 9.300.000 euro, riunendo oltre 540.000 partecipanti e consentendo un’assistenza di qualità a oltre 500.000 donne. Nello specifico infatti possiamo dire che negli ultimi5 anni le pazienti curate nei centri di senologia italiani che hanno tratto beneficio dalle attività svolte da Senonetwork sono state circa 300.000 e sono stati 4.000 i professionisti (medici e altri operatori sanitari) all’interno di questi centri che hanno potuto usufruire di tutte le iniziative svolte.