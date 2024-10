L’arte di  Vallifuoco, Gentile e Forgione alla Baccaro Art Gallery di Pagani  

Questo fortino di arte viva, custodito gelosamente dall’artista Franco Baccaro, presenta i quadri di artisti diversi ma allo stesso tempo collegati tra loro per la stessa passione per la pittura.

La galleria Baccaro forse non è mai stata così variopinta nei termini di artisti, trasmettendo però all’osservatore quel dolce senso di armoniosità. Diverse tecniche e opere si alternano alla galleria Baccaro: l’arte pop di Vallifuoco, le linee astratte di Gentile e la mano futuristica di Forgione. Mentre nella stanza più grande, dominano ancora le oltre 30 incisioni del noto artista spagnolo Pablo Picasso.

Gennaro Vallifuoco è un grande artista, scenografo e insegna all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, ha lavorato per diversi anni con Roberto De Simone. Ha collaborato già in precedenza col padrone di casa della galleria: Franco Baccaro con le Matres Matutae. Organizzarono una mostra al Pio Monte della Misericordia di Napoli, qui le opere, che raffigurano le Matres Matutae di Mario Schifano, affiancavano le Sette Opere di Misericordia di Caravaggio. In questo caso, sono presenti in galleria le 2 opere Pop Art di Vallifuoco che delineano il Vesuvio nella sua piena attività. I due disegni rientrano nel progetto 44, sono realizzate con acrilico, smalto e matita colorata su tavola di MDF.

Luigi Gentile è l’artista «improvvisato», nasce come medico poi si dedicar alla pittura. Le sue pennellate rapide diventano sinonimo di esperienza e professionalità: l’artista che domina la tela. La sua casa può essere traducibile in casa museo, per le migliaia di opere ivi custodite. Le pennellate rapide danno subito forma alle immagini che, secondo i casi, l’artista divaga dalle forme materiche di soggetti a quelli astratti, così come le sue 3 opere rappresentate in galleria. La scomparsa di Gentile ha portato i suoi figli a credere in Franco Baccaro nel trasmettere le opere su base nazionale: infatti Baccaro ha portato quest’anno l’arte di Gentile alla Biennale di Venezia, ottenendo grandi riscontri.

Sergio Forgione, l’artista visionario, trae linfa da Hieronymus Bosch per creare spaccati di vita vissuta e personaggi inediti, dalle forme più bizzarre, di quella bizzarria che si nutre la nostra società. Tra i soggetti di Forgione, rientra anche il pazzo, protagonista di una mostra realizzata in collaborazione con Franco Baccaro. In questo caso, la mostra ospita l’Amante; Vera; Mater; Attesa; Ritrovo. Queste Immagini scomposte, ricomposte e a tratti primordiali racchiudono momenti e ruoli.

Dopo la mostra dedicata a Picasso, Baccaro sta già lavorando per portare un altro grande nome in questa finestra dedicata all’arte: la la Baccaro Art Gallery, “stiamo lavorando – spiega Baccaro – in un progetto che ha come finalità di portare le opere d’arte di Mario Schifano a Natal. Avremo delle opere olio su tela interessanti. L’idea iniziale era di potare Mirò, ma i tempi sono lunghi per lui”.