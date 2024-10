Nocera Inferiore, pronto soccorso in condizioni critiche. Le testimonianze

Il pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore è al limite del collasso, vittima di una situazione indegna e insostenibile per pazienti e personale sanitario che continua ormai da diverso tempo.

La cronica mancanza di personale medico e infermieristico, unita alla scarsità di posti letto per i ricoveri, sta trasformando il presidio in un campo di battaglia: attese interminabili, pazienti abbandonati per ore in attesa delle cure più basilari e personale allo stremo, che rischia costantemente il linciaggio.

Una situazione scandalosa, tesa, che getta ombre pesanti sulla gestione sanitaria della Regione Campania e dell’ASL di Salerno.

Le testimonianze

Secondo alcune testimonianze dirette, la situazione del Pronto Soccorso è davvero insostenibile, con persone con arti fratturati costrette a restare per ore sulla barella nell’attesa di un letto libero o di qualcuno che possa occuparsi di loro. Giovani, donne, bambini, moltissimi anziani costretti a restare per ore al freddo e in posizioni per loro molto scomode, nell’attesa di un ricovero.

Cosa ancora più grave, che lascia davvero sgomenti, è che le ambulanze che accompagnano i pazienti sono costrette a restare lì parcheggiate all’infinito, nell’attesa di potersi riprendere quell’unica barella sulla quale il paziente resta dolorante per ore. Ambulanza e personale medico immobili, senza la possibilità di uscire dall’ospedale e con il rischio di far morire qualcun altro nel corso delle ore passate invano ad aspettare che la barella venga finalmente rilasciata.

Dopo il collasso dell’Ospedale di Scafati, come lamentano alcuni gli stessi testimoni, il famigerato Umberto I è ormai saturo, colpito dal fatto di essere rimasto l’unico Pronto Soccorso utile nel raggio di diversi kilometri, considerando la crisi sanitaria che ha colpito anche il Martiri di Villa Malta di Sarno.

L’appello dei cittadini

Nonostante gli appelli disperati dei cittadini e del personale sanitario, le istituzioni continuano a restare in silenzio. Non si può più tollerare una sanità così disorganizzata e abbandonata a se stessa. La salute pubblica non può essere trattata con superficialità e indifferenza.

È ora che la Regione Campania e l’ASL di Salerno si assumano le proprie responsabilità, intervengano immediatamente e restituiscano dignità a un servizio fondamentale come il pronto soccorso di Nocera Inferiore, che non può e non deve essere lasciato a se stesso, nell’indifferenza generale delle istituzioni.

