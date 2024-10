Rapina sventata, vigilanti eroici a San Valentino Torio

La fuga è avvenuta in direzione di via Zeccagnuolo, probabilmente per accedere rapidamente all'autostrada

La scorsa notte, a San Valentino Torio, una pattuglia dell’istituto di vigilanza privata Astrea ha sventato un possibile furto ai danni di una tabaccheria.

La vicenda

Durante un servizio di controllo intorno alle 4 del mattino, i vigilanti hanno individuato un’Alfa Giuletta bianca sospetta, già segnalata in precedenza per una serie di furti nella zona nord della provincia di Salerno.

A bordo del veicolo c’erano quattro persone con il volto coperto, mentre un quinto individuo stava utilizzando una Lancia Y rubata per tentare di sfondare la saracinesca della tabaccheria.

Alla vista degli agenti, la banda è fuggita, piazzando l’auto rubata al centro della strada per ostacolare l’arrivo delle forze dell’ordine. La fuga è avvenuta in direzione di via Zeccagnuolo, probabilmente per accedere rapidamente all’autostrada. I vigilanti hanno immediatamente avvisato i carabinieri, che sono intervenuti per i rilievi del caso. Le autorità di San Valentino Torio sospettano che la banda sia responsabile di una serie di furti simili nella zona, dove la tecnica di sfondare le saracinesche è stata già utilizzata per colpi in supermercati e punti vendita. Le indagini sono in corso.

Fonte SalernoToday