Turno infrasettimanale per Angri Pallacanestro: nella tana della Promobasket Marigliano

Turno infrasettimanale per l’Angri Pallacanestro. Domani sera, con palla a due alle ore 20,30, i ragazzi di coach Francesco Chiavazzo sono chiamati alla difficile sfida sul parquet del Promobasket Marigliano.

Ormai una classica quella del PalaNapolitano, con due squadre che stanno sovvertendo ogni pronostico. I Condor sono chiamati a una nuova conferma dopo le larghe vittorie su Matera e Catanzaro. I padroni di casa, invece, vengono dal blitz di Piazza Armerina. Sulla panchina mariglianese un ex come Massimo Massaro. In campo occhio al duo Gonzalez-Sakalas, che viaggiano a oltre 20 di media. Alle loro spalle Filipovic, Spera, De Riggi e Ogiemwonyi.

Queste le parole del primo assistente Valerio Russo, alla vigilia. “Quando lavori tanto e c’è voglia di migliorarsi capisci che non ci sono limiti ed è così che approcciamo alle gare. Guardiamo avanti, un passo per volta verso i nostri obiettivi. Abbiamo sicuramente avuto un buonissimo inizio di stagione, ma non lo definirei inaspettato. Ho visto questi ragazzi spingere forte ad ogni allenamento durante tutto il periodo di preparazione al campionato. Marigliano viene da un ottimo risultato in trasferta e vorrà riconfermarsi in casa avanti al proprio pubblico. Sarà pronta a fare valere il fattore campo. Coach Chiavazzo, io e lo staff tutto abbiamo lavorato per preparare la gara al meglio. Saremo pronti a dare battaglia e dire la nostra ancora una volta”.

UFFICIO STAMPA

ANGRI PALLACANESTRO