Angri. La “pareggite” continua: ora si punta alla Fidelis Andria

L’Angri nel recupero della terza giornata di campionato contro il Manfredonia non è andata oltre lo 0-0; il terzo pareggio in cinque partite per gli uomini di mister Scorsini che ieri sono apparsi sottotono. Al termine della gara c’è stata anche una “contestazione” da parte dei tifosi presenti che hanno chiesto più impegno a calciatori e staff.

La situazione in classifica, al momento, non è preoccupante (6 punti), ma ciò che preoccupa i supporters grigiorossi è il calendario; infatti l’Angri fino ad oggi non ha affrontato nessuna squadra “da vertice”. Domenica, invece, i doriani saranno impegnati nell’ostica trasferta di Andria. La Fidelis ha totalizzato appena 3 punti e da poche ore ha esonerato il tecnico Danucci; i pugliesi erano partiti con l’obiettivo di lottare per la vetta, ma ad oggi sono già a 12 lunghezze di distanza dalla Virtus Francavilla prima in classifica.