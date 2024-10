Cava de’ Tirreni, case popolari: recuperati circa 60 alloggi

Le case popolari a Cava de’ Tirreni sono al centro di un dibattito acceso per le difficoltà legate agli sfratti e ai controlli degli alloggi. Recentemente, il Comune ha avviato un’operazione di verifica e controllo sugli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con lo scopo di identificare eventuali occupanti senza titolo o casi di abusi.

La vicenda

Il problema degli alloggi popolari nella città si è intensificato negli ultimi tempi, con diverse denunce di famiglie sfrattate e immobili che sono stati assegnati in modo irregolare. In particolare, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di amianto in alcuni edifici, un materiale altamente cancerogeno che ha scatenato allarmi per la salute pubblica. Di conseguenza, la Procura della Repubblica ha preso in mano la questione, sollecitando interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici e la bonifica delle aree contaminate.

Nel contesto degli sfratti, molti appartamenti sono stati restituiti al Comune dopo che i residenti illegali sono stati identificati e sgomberati. Ad oggi, sono stati recuperati circa 60 alloggi, che verranno riassegnati a chi ne ha diritto, rispettando le graduatorie e le normative previste. Il fenomeno delle occupazioni abusive ha sollevato una forte indignazione tra i residenti e ha costretto le autorità locali a intensificare i controlli, al fine di garantire una distribuzione equa degli alloggi a chi ne ha realmente bisogno.

Tuttavia, la situazione resta complessa. Le difficoltà burocratiche e la lentezza dei lavori di manutenzione rallentano i miglioramenti. Nonostante l’impegno delle autorità comunali e delle forze dell’ordine, la gestione delle case popolari a Cava de’ Tirreni continua a essere una sfida aperta, che richiede interventi mirati e soluzioni rapide per migliorare le condizioni di vita degli abitanti e ripristinare la legalità nell’assegnazione degli all’oggi.

Fonte La Città