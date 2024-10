Maximall Pompeii, c’è la data di apertura: info e dettagli

L’inaugurazione del Maximall Pompeii, il più grande centro commerciale del Sud Italia, è stata fissata per il 15 novembre 2024. A quattro anni e mezzo dall’inizio dei lavori, il complesso imponente, situato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, a solo un chilometro da Pompei, celebre per il suo parco archeologico, aprirà finalmente le sue porte al pubblico. I lavori, iniziati poco prima del lockdown del marzo 2020, hanno subito diversi rallentamenti a causa della pandemia e di altre problematiche, ma ora la lunga attesa è finita.

Il 15 novembre è la data ufficiale: l’apertura avverrà 40 giorni prima di Natale, un periodo in cui le spese per le festività sono particolarmente elevate. L’interesse per il progetto è cresciuto nel tempo, alimentato dalla curiosità di vedere il centro commerciale più grande del Sud Italia. Con una superficie di 200mila metri quadri, di cui 50mila al coperto, il Maximall Pompeii ospiterà 130 negozi e 30 ristoranti. Ci saranno anche un hotel a quattro stelle con 135 camere, un auditorium da mille posti, un cinema con 8 sale, un teatro e una sala conferenze. Il complesso includerà una piazza in stile anfiteatro greco-romano, con una fontana centrale i cui getti d’acqua raggiungono i 25 metri d’altezza, e un ampio parcheggio con 5mila posti auto e spazio per 30 autobus turistici.