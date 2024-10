70enne si allontana da casa: trovato a piedi in tangenziale

Un anziano di 70 anni, residente ad Orta di Atella in provincia di Caserta, è stato ritrovato sano e salvo dopo essersi allontanato da casa e aver fatto perdere le proprie tracce. L’uomo, in evidente stato di disorientamento, è stato avvistato mentre camminava lungo la pericolosa Tangenziale di Napoli.

A notare la figura solitaria e spaesata dell’anziano sono stati gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, impegnati in un normale pattugliamento. In prossimità dello svincolo “Doganella”, i poliziotti hanno notato l’uomo che procedeva a piedi lungo la corsia di emergenza, incurante del traffico che sfrecciava a pochi metri da lui.

Immediatamente, gli agenti si sono fermati per prestare soccorso all’anziano, tranquillizzandolo e cercando di capire cosa lo avesse portato in quella situazione di pericolo. Dopo averlo identificato, attraverso i documenti che portava con sé, gli agenti hanno effettuato degli accertamenti incrociando i dati con le segnalazioni di persone scomparse. È così emerso che l’uomo risultava infatti segnalato come disperso dalla sua famiglia.

Accompagnato negli uffici del Comando della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, l’anziano è stato preso in cura dagli agenti in attesa che arrivasse uno dei suoi figli. Quando il figlio è giunto sul posto, l’emozione è stata grande. L’uomo, visibilmente provato dalla preoccupazione, ha ringraziato vivamente i poliziotti per il loro tempestivo intervento e per aver ritrovato sano e salvo il padre.