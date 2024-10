Sarno, rigettato il ricorso di Robustelli. “Voti validi”

La ex consigliera, Anna Robustelli, non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la fondatezza delle sue accuse

A Sarno, la recente sentenza del TAR ha messo fine alle speranze di Anna Robustelli, ex consigliera comunale e candidata nella lista “Impegno e Passione”, che aveva presentato ricorso per contestare il risultato delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno 2023. La Robustelli aveva denunciato l’annullamento di 51 voti che, secondo la sua tesi, le avrebbero permesso di scalare la graduatoria dei candidati eletti. Tuttavia, il tribunale ha rigettato il ricorso, definendolo inammissibile per carenza di specificità nei motivi e assenza di prove concrete.

La questione riguardava la richiesta della Robustelli di un riconteggio generale dei voti, non solo di quelli annullati, ma anche di quelli validi in alcune sezioni contestate. Tale approccio, però, è stato giudicato dai magistrati come esplorativo, privo di basi solide e caratterizzato da una mancanza di indicazioni chiare sui presunti errori di conteggio.

Bocciatura e rigetto da parte del TAR. Non ci sono prove sufficienti

Il TAR ha inoltre sottolineato che la ricorrente non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la fondatezza delle sue accuse, rendendo quindi il suo tentativo di revisione dei risultati non accoglibile. La Robustelli dovrà ora pagare le spese processuali e, in assenza di ulteriori sviluppi, resta esclusa dall’assise comunale. Tuttavia, è possibile che decida di appellarsi al Consiglio di Stato per un ulteriore grado di giudizio.

La vicenda ha generato un dibattito acceso a Sarno, con la Robustelli e i suoi sostenitori che lamentano l’annullamento ingiustificato dei voti e criticano la gestione dello scrutinio. D’altro canto, il sindaco Francesco Squillante e la sua amministrazione considerano chiusa la questione, concentrandosi sul governo della città senza ulteriori interferenze.

Fonte La Città