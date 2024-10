A fuoco un’azienda di pellet in Campania

Un violento incendio ha devastato nella notte un’azienda per la produzione di pellet a Sperone, in provincia di Avellino. Le fiamme, scatenate probabilmente da un cortocircuito a un mezzo meccanico, si sono rapidamente propagate alle cataste di legno stoccate all’interno del capannone, causando danni ingenti alla struttura e alle attrezzature.

I vigili del fuoco, giunti sul posto da Avellino e Napoli, hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti, in quanto al momento dell’incendio non erano presenti lavoratori all’interno dell’azienda. Le indagini dei carabinieri sono in corso per accertare le cause precise dell’incendio.