Renault Emblème, auto-laboratorio per abbattere le emissioni 

La lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni costituiscono una sfida che devono affrontare tutte le case automobilistiche. La demo car Renault Emblème sarà esposta al prossimo Salone di Parigi (in programma dal 14 al 20 ottobre). Un’auto per famiglie che punta ad ottimizzare la decarbonizzazione del veicolo per l’intero ciclo di vita, dalla produzione alla dismissione. In questo lasso di tempo emette solo 5 tonnellate di CO2, cioè il 90% di gas ad effetto serra in meno rispetto agli attuali veicoli equivalenti.

Per ottenere questo obiettivo la Renault Emblème adotta materiali riciclati di origine naturale o con impronta di carbonio ridotta. Viene prodotta con energie al 100% rinnovabili e punta ad avere una seconda vita.

La Renault Emblème ha un motore elettrico bi-energy, cioè alimentato in due modi: da una classica batteria ricaricabile per gli spostamenti di tutti i giorni e da una cella a combustibile ad idrogeno per i lunghi viaggi. Il motore elettrico a rotore avvolto, prodotto senza utilizzare terre rare, ha una potenza di 217 CV ed è alimentato da una batteria di piccole dimensioni (40 kWh). E’ meno pesante, meno costosa e meno ingombrante rispetto ad unità che devono garantire tanta autonomia.

Per gli spostamenti lunghi c’è la cella a combustibile da 30 kW, alimentata con idrogeno attraverso un serbatoio con una capacità di 2,8 kg, per un’autonomia di 350 km. Così il veicolo può percorrere fino a 1.000 km in un tempo equivalente a quello delle normali auto termiche.

Lo stile della Renault Emblème è frutto di un’attenta ottimizzazione dell’aerodinamica, che esalta l’efficienza senza compromettere l’estetica. Al posto degli specchietti retrovisori ci sono due telecamere integrate nei passaruota. Grazie anche a tecnologie rese disponibili dal team Alpine di Formula 1, si raggiunge il coefficiente aerodinamico di 0,25.

La carrozzeria shooting brake fonde le caratteristiche di una familiare dal passo lungo (290 cm) con quelle di una filante coupé (152 cm di altezza). La lunghezza totale di 480 cm garantisce spazio abbondante per passeggeri e bagagli. Sono stati eliminati tutti i chili superflui per ottenere un peso di 1.750 kg.