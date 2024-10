Salerno caposaldo del Turismo, i dati presentati al TTG di Rimini

Il turismo nel Salernitano sta vivendo una fase di crescita significativa, con la Campania che si attesta come la quarta regione più visitata d’Italia, secondo i dati presentati al TTG di Rimini, una delle principali fiere del settore turistico sul nostro territorio.

Nel biennio 2023-2024, si è registrato un aumento del 13% nel numero di visitatori, sia italiani che stranieri, con un impatto economico rilevante: oltre un miliardo di euro generati, di cui 200 milioni solo per il territorio salernitano (Fonte il Mattino).

Il capoluogo e la Costiera Amalfitana continuano a essere tra le mete preferite, contribuendo a rafforzare il ruolo della provincia di Salerno come destinazione di primo piano nel panorama turistico italiano. Tra le novità più rilevanti, spicca l’apertura della piazza della Libertà, che nei primi mesi ha già attratto numerosi visitatori, aumentando ulteriormente l’appeal della città. L’amministrazione locale sta puntando su nuove infrastrutture e miglioramenti nei collegamenti per facilitare l’accesso alle principali attrazioni turistiche.

TTG di Rimini, grande risorsa di scambio e valorizzazione per il territorio

Durante l’incontro di Rimini, è emerso l’impegno della Regione Campania e del Comune di Salerno per promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del territorio. Un esempio significativo è il restauro della Villa Romana di Minori, un intervento atteso da tempo che partirà entro la fine dell’anno e durerà circa dodici mesi. Il restauro rappresenta un’opportunità per incrementare ulteriormente l’offerta culturale della Costiera Amalfitana, attirando turisti interessati al patrimonio archeologico e storico.

Oltre a queste iniziative, si discute anche di potenziare i servizi per i turisti, come la creazione di nuovi infopoint e collegamenti urbani dedicati, come una navetta per il Castello di Arechi, che migliorerebbero l’esperienza dei visitatori. L’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Felice Ferrara, ha sottolineato l’importanza della partecipazione a fiere come il TTG, fondamentali per creare nuove collaborazioni e attrarre investimenti.

Il turismo crocieristico si conferma un altro settore in forte espansione, con numeri sempre più rilevanti per Salerno come porto di scalo. Anche qui si prevedono investimenti per migliorare le infrastrutture portuali e accogliere un numero sempre maggiore di crocieristi.

In definitiva, la strategia turistica del Salernitano si sta orientando verso una diversificazione dell’offerta, che include sia il turismo di massa, sia quello culturale e di nicchia, grazie a una serie di iniziative mirate e al potenziamento delle infrastrutture.