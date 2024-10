Acerra, evasione fiscale, nei guai una società di eventi

Matrimoni, compleanni, eventi e cerimonie di ogni genere che si tenevano in una sala ricevimenti venivano pubblicizzati anche sui social, in particolare su Instagram e Facebook.

La Compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli ha effettuato ieri mattina un maxi sequestro da oltre 1,3 milioni di euro a carico di una società che gestisce eventi e cerimonie ad Acerra, un comune dell’hinterland partenopeo. L’operazione è stata condotta al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola, che hanno rivelato una netta discrepanza tra i redditi dichiarati e il volume d’affari reale della società.

Nonostante i bilanci ufficiali mostrassero un’attività in perdita, i social media della società erano pieni di promozioni per eventi affollati, evidenziando una gestione economica opaca. I finanzieri hanno quindi deciso di apporre i sigilli a beni che includono disponibilità finanziarie, quote sociali, unità immobiliari, terreni in provincia di Napoli e Brindisi, oltre a preziosi e contanti.

L’operazione mette in luce le irregolarità nella gestione fiscale di attività legate al settore degli eventi, un campo in cui il rispetto delle normative fiscali è cruciale. Gli sviluppi futuri dipenderanno dalle indagini in corso, che mirano a far luce sulle reali dimensioni dell’operato della società coinvolta.