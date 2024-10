Angri Pallacanestro Maschile vince in casa, dominio sul Barcellona

Non c’è storia al PalaGalvani. I Condor dominano in lungo e in largo con un super Martinez, a referto con 35 punti

Angri Pallacanestro Maschile – Quarto successo di fila per l’Angri Pallacanestro. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo si confermano in vetta al girone, a punteggio pieno con Reggio Calabria, asfaltando Barcellona (103-68). Non c’è storia al PalaGalvani. I Condor dominano in lungo e in largo con un super Martinez, a referto con 35 punti. Dietro di lui un superbo Enihe con 20. Doppie cifre (10) anche per Valle e Mastrototaro

Martinez si fa sentire subito con u la schiacciata e la bomba del 7-5. Gli fa seguito Milojevic, che si fa trovare pronto con canestri in successione. Poi il contropiede di Borciu costringe gli ospiti al primo time out della gara sul 16-7. Al rientro timbra dalla lunga distanza anche Enihe per il +12 (19-7). I tre liberi messi a segno da Valle fanno proseguire il break angrese (24-7). Manfrè cerca di scuotere i suoi, ma i locali si tengono a distanza di sicurezza con Bonanni (27-11). Martinez mette il punto esclamativo con i due siluri, che fermano il punteggio sul 33-13. Angri continua a tambureggiare dall’arco anche nel secondo periodo con il neo entrato Mastrototaro (36-15). Barcellona non ci sta a fare da vittima sacrificale e accorcia (36-21) con Gojkovic e Marangon, portando stavolta coach Chiavazzo alla sospensione. La pausa fa bene visto che Martinez brucia di nuovo la retina dal perimetro (39-21). I grigiorossi tornano così a correre con Milojevic per il nuovo + 20 (43-23). Martinez ha la mano davvero rovente e punge altre due volte da lontano per il 49-27. E’ dominio da parte di Angri, che trova altri punti con Enihe e l’immarcabile Martinez (57-29). Il gaito regala anche l’assist a Milojevic per la tripla del 60-29. Sul finire Barcellona, grazie a un po’ di pressione, rosicchia qualche punticino e va al riposo sul 60-32.

Al ritorno dagli spogliatoi è Valle a bucare la difesa siciliana per il 65-32. Martinez supera il trentello e sigla il +41 (73-32). Mastrototaro entra molto ispirato e buca dall’arco per l’84-44, con cui si va all’ultimo riposo. A partita già ampiamente decisa è Enihe a essere protagonista con altre due triple (93-56). Ci pensa Greco a sfondare il muro dei cento, con gioco da tre punti per il 101-64. Ed è festa al PalaGalvani.

Ora un attimo di meritato riposo, prima di affrontare la difficile trasferta di domenica prossima a Rende.

Angri Pallacanestro-Bk 4.0 Barcellona 103-68

Angri Pallacanestro: Greco 2, Granata, Borciu 4, Stamov, Enihe 20, Martinez 35, Valle 10, Mastrototaro 10, Sannino, Bonanni 8, Borriello n.e., Milojevic 14. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Bk 4.0 Barcellona: Peral 2, Cortese 5, Lopuhov 7, Frizzarin 8, Tyrtyshnyk 4, Marangon 8, Gojkovic 10, Palermo, Miljkovic 6, Manfrè 14, Epifani 4. All. Biondo

Arbitri: Bombace e Conforti

Parziali: 33-13, 60-32, 84-44

