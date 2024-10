Lavori in Corso Amendola a Sarno: via al cantiere

A Sarno, in Corso Giovanni Amendola, sono stati ufficialmente avviati i lavori di riqualificazione urbana, con un investimento di oltre 700mila euro. La cerimonia di consegna dei lavori alla ditta vincitrice dell’appalto, la “Atlante Srl” di Angri, segna l’inizio di un progetto che mira a migliorare la qualità della vita e la vivibilità del centro cittadino.

Progetto di riqualificazione urbana ambizioso

Il progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, ha l’obiettivo di trasformare il cuore del centro storico di Sarno, ampliando gli spazi pedonali e migliorando l’accessibilità. L’intervento si concentra soprattutto sulla pavimentazione e la riorganizzazione urbana, per dare maggiore spazio ai cittadini e ridurre il traffico veicolare.

La prima fase dei lavori riguarda l’area adiacente a Piazza De Amicis, lungo il tratto tra via Esposito e via Matteotti. Il sindaco Giuseppe Canfora, durante una recente visita al cantiere, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, che non solo migliorerà la viabilità e il decoro urbano, ma anche l’attrattiva della zona per eventi pubblici e sociali.

I dettagli degli interventi

Uno degli elementi centrali del progetto è la sostituzione della pavimentazione stradale con materiali ecosostenibili. Inoltre, verranno installati nuovi corpi illuminanti a basso consumo energetico, panchine e sedute moderne, per creare un ambiente più accogliente e adatto alla socializzazione. Tra gli interventi previsti, ci sarà anche la riqualificazione del capolinea della Circumvesuviana, rendendo quest’area più funzionale e accessibile ai cittadini.

Durante i lavori, l’amministrazione comunale ha previsto alcuni disagi per le attività commerciali e i residenti della zona, soprattutto per quanto riguarda la circolazione e l’accesso alle strade coinvolte. Tuttavia, l’obiettivo a lungo termine è quello di restituire al centro di Sarno un’area completamente riqualificata, dove i cittadini potranno godere di nuovi spazi pubblici e di un ambiente più vivibile.

Il sindaco Squillante ha ribadito che l’amministrazione è consapevole dei sacrifici richiesti durante il periodo dei lavori, ma ha anche sottolineato l’importanza di questo progetto per il futuro della città. Una volta completati i lavori, Sarno potrà disporre di un centro urbano più moderno, funzionale e in grado di ospitare eventi e manifestazioni di grande rilevanza per la comunità locale.

Fonte La Città