Nissa-Pompei 0-2: Rizzo e Di Piazza fanno esultare i rossoblu

Nissa-Pompei 0-2. Il Pompei rialza la testa. I rossoblù si impongono a domicilio sulla Nissa e tornano alla vittoria dopo due stop. Parte forte il team di De Angelis, con De Luca che spesso semina scompiglio a sinistra. Al 20′ il parziale si sblocca: punizione di Rizzo e palla in rete, per il centrocampista è il secondo gol in questa specialità. I rossoblù chiudono bene gli spazi e rischiano poco: si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa i locali provano a spingere, ma i duelli in area sono quasi sempre appannaggio dei difensori ospiti e anche Rizzuto ci mette il timbro con un paio di buoni interventi. Al minuto 81 ripartenza micidiale sull’asse De Luca-Di Piazza, il centravanti scaraventa in porta la palla dello 0-2 che chiude i giochi. Tre punti per il Pompei, che sale a 9 in classifica e domenica sarà impegnato ancora in trasferta con la Sancataldese.

Nissa-Pompei 0-2: il tabellino



NISSA: Elezaj, Agnello, Barrera (83′ Tumminelli), Pagano (60′ Semenzin), Bollino (72′ Diaz), Samake, Mannino (85′ Lo Pizzo), Bieto, Rotulo, Loza (60′ Zarrillo), Maltese. A disp.: Dalloro, Cassano, Aluisi, Neri. All.: Terranova



FC POMPEI: Rizzuto, Cinque, Troest, Petta, Rosati (78, Tomolillo), Aurino (68′ Bonavita), Rizzo, Agnelli (92′ Carbone), Carnevale (46′ Della Pietra), Di Piazza, De Luca (83′ Megna). A disp.: Pirone, Langella, Sparavigna, Chrysovergis. All.: De Angelis



ARBITRO: Laugelli di Casale Monferrato. Assistenti: Giaveno (Pinerolo), Fumagallo (Novara)

MARCATORI: 20′ Rizzo, 81′ Di Piazza

NOTE: Spettatori 1800 circa. Ammoniti: Cinque, Aurino (P)