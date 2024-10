Trastevere-Paganese 2-3: azzurrostellati stoici

Trastevere-Paganese 2-3. In una gara non adatta ai deboli di cuore la squadra di mister Esposito torna dalla trasferta romana con i 3 punti e con la certezza di avere in squadra un vero e proprio fuoriclasse: Alessio Faella.

Proprio Faella dopo appena 10 minuti di gara riesce a sbloccare il match, ma prima della mezz’ora il Trastevere, grazie ad un rigore realizzato da Lorusso pareggiano i conti. Nel finale di primo tempo la Paganese resta in dieci per l’espulsione diretta ai danni di Ianniello per condotta antisportiva.

Nella ripresa, il Trastevere, forte dell’uomo in più, dopo appena 6 minuti trova la rete del vantaggio con D’Icoronato. La Paganese non ci sta e alza nuovamente i giri del motore; al 65’ un altro episodio Che cambia la partita: Schettini commette fallo in area di rigore, rosso e penalty. Dagli 11 metri si presenta Coratella che non sbaglia.

Nel finale è Faella-show: il calciatore azzurrostellato parte praticamente da metà campo con la palla, e senza fermarsi, trova la rete del contro sorpasso. 3 punti fondamentali per la Paganese che sale così a quota 10 punti.