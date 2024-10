Campania. Nasce la nuova carta ecologica dalla tunica dell’aglio

Nell’incantevole cornice del Cilento, tra le colline e i vigneti, nasce un’idea rivoluzionaria che unisce tradizione e innovazione, sostenibilità e creatività: la carta realizzata con la tunica dell’aglio.

Protagonista di questa straordinaria iniziativa è Rosa Ferro, un’imprenditrice agricola che, con la sua azienda “Il Dono dell’Erba”, ha deciso di valorizzare gli scarti della produzione agricola, trasformandoli in un prodotto unico e pregiato.

L’idea

L’idea di creare carta dalla tunica dell’aglio nasce dalla volontà di Rosa di promuovere l’economia circolare e di ridurre gli sprechi. “L’aglio – spiega l’imprenditrice – è una risorsa preziosa del nostro territorio, ma durante la lavorazione si producono grandi quantità di scarti. Ho pensato che fosse uno spreco non valorizzarli e ho così iniziato a sperimentare”.

Il processo di produzione della carta è completamente naturale e sostenibile. La tunica dell’aglio, dopo essere stata raccolta e pulita, viene sminuzzata fino a ottenere una poltiglia che, mescolata con acqua, viene posta su telai di legno. Successivamente, la pasta viene pressata e lasciata asciugare all’aria, dando vita a fogli di carta dal colore avorio, eleganti e delicati.

L’impatto ambientale

La carta di tunica d’aglio è un prodotto unico nel suo genere, apprezzato per la sua originalità e per il basso impatto ambientale. Non a caso, l’iniziativa di Rosa Ferro ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’Oscar Green Italia e l’Oscar Green Campania.

“Voglio dimostrare che anche in un piccolo comune come Ottati si possono realizzare grandi progetti – afferma Rosa Ferro -. La carta di tunica d’aglio è un esempio di come sia possibile coniugare la passione per la terra con la creatività e l’innovazione”.

L’imprenditrice cilentana ha grandi progetti per il futuro: oltre a continuare a produrre carta, vorrebbe creare una linea completa di prodotti realizzati con questo materiale, come quaderni, biglietti da visita e bomboniere. Inoltre, sogna di trasformare la sua azienda in un centro di educazione ambientale, dove organizzare laboratori e workshop per far conoscere ai più piccoli l’importanza della sostenibilità e del riciclo.

Fonte foto: Corriere del Mezzogiorno