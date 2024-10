Cava de’ Tirreni. Cani legati alla catena in condizioni precarie: arrivano le sanzioni

Un’operazione congiunta delle Guardie Zoofile Provinciali di Salerno e delle associazioni animaliste ha portato alla luce una drammatica situazione di maltrattamento di animali a Cava de’ Tirreni.

Ieri, domenica 13 ottobre, un team di dieci unità e tre auto di servizio ha effettuato una serie di controlli in diverse zone della città metelliana. Il bilancio è stato allarmante: numerosi cani sono stati rinvenuti in condizioni igieniche precarie e tenuti in spazi inadeguati.

Alcuni animali erano legati a catene corte, costretti a vivere in canili fatiscenti e a bere acqua stagnante e verdastra. Altri, invece, erano rinchiusi in spazi angusti, privi di qualsiasi comfort. Uno scenario che ha sconvolto gli operatori intervenuti.

Le sanzioni

Per i proprietari dei cani maltrattati sono scattate le prime sanzioni: verbali di 600 euro per ogni animale tenuto a catena, in violazione della legge regionale del 2019 che vieta questa pratica. Inoltre, sono state rilevate diverse situazioni di abbandono e di cani liberi che vagavano per le strade, senza alcuna forma di controllo.