Colpito alla testa da un proiettile: vivo per miracolo

La comunità cingalese di Napoli è scossa da due episodi di violenza avvenuti nella notte. Le forze dell’ordine sono intervenute in due diverse zone della città per prestare soccorso a due cittadini dello Sri Lanka rimasti feriti.

Il primo episodio si è verificato poco prima delle quattro del mattino in via Settembrini, dove un uomo di 50 anni è stato colpito di striscio alla testa da un proiettile. Le sue condizioni, seppur preoccupanti inizialmente, non destano più preoccupazioni. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

A distanza di poco tempo, intorno alle 4:15, un secondo episodio di violenza è stato segnalato in via San Liborio. Un 42enne di origine cingalese si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini con ferite da arma da taglio all’addome e a un dito della mano sinistra. Secondo il suo racconto, sarebbe stato aggredito e ferito da sconosciuti durante un tentativo di rapina.

Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di entrambi gli eventi. Al momento non è chiaro se ci sia un collegamento tra i due episodi, ma gli investigatori stanno valutando ogni possibile ipotesi, compresa quella di un’aggressione mirata nei confronti della comunità cingalese.