Giovani Cavalli MASAF di Cervia: successo per i cavalieri campani Saponara e Ranieri

Mentre si svolgeva il Campionato a squadre presso il Cavaliere Country Club, i cavalieri Daniele Saponara e Alessandro Ranieri portavano alto l’onore della regione Campana a Cervia, nella prestigiosa Finale Giovani Cavalli MASAF, classificandosi tra i migliori dieci binomi nelle rispettive categorie: Saponara con la sua Selene nel Criterium 5 anni e Ranieri con My Kirani nel Criterium 7 anni.

I Criterium: una tappa fondamentale per i giovani cavalli

Le competizioni del Criterium 5, 6 e 7 anni sono riservate ai giovani cavalli, suddivisi in base all’età. Nel Criterium 5 anni, i cavalli vengono valutati per le loro capacità di apprendimento e adattamento alle competizioni. In questa fase, l’accento è posto su qualità come precisione nei movimenti, equilibrio e potenziale di crescita, considerando che questi cavalli sono all’inizio della loro carriera sportiva.

Il Criterium 7 anni, invece, rappresenta un momento di maturità per i cavalli, che hanno già acquisito una certa esperienza e sono pronti a confrontarsi con prove più tecniche e impegnative.

Daniele Saponara: amore per lo sport e per il mondo equestre

Daniele Saponara, in particolare, non è solo un cavaliere di talento, ma anche un punto di riferimento per l’equitazione campana. Gestisce infatti una delle scuole di equitazione più importanti della provincia di Salerno, l’ASD Centro Equestre Salernitano, situato ad Altavilla Silentina.

Qui, Saponara non si limita a insegnare la tecnica equestre, ma trasmette ai suoi allievi un profondo amore per gli animali e per questo sport, che richiede grande impegno e sacrificio.

La scuola del cavaliere Daniele Saponara è un centro dove l’equitazione è vissuta come una filosofia di vita, con un’attenzione particolare all’etica sportiva e al rispetto per i cavalli.

I risultati ottenuti da Saponara e Ranieri nella finale di Cervia sono un segnale di come il movimento equestre campano stia crescendo e si stia affermando a livello nazionale, tanto che il Comitato Fise Campania stesso ha espresso le sue congratulazioni ai due atleti, sottolineando l’importanza dei risultati ottenuti, frutto di dedizione e passione.