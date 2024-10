Nocera Inferiore. Lite tra condomini: uomo ferito alla testa con una spranga

Momenti di tensione a Nocera Inferiore dove, lo scorso weekend, una banale lite tra vicini di casa è degenerata in una violenta rissa. Come riportato da SalernoToday, l’episodio, avvenuto in via Garibaldi, ha visto coinvolti due uomini che, abitando in appartamenti adiacenti, da tempo covano un profondo astio.

La scintilla che ha innescato la lite, i cui motivi sono ancora al vaglio degli inquirenti, si è rapidamente trasformata in una violenta colluttazione. I due contendenti si sono affrontati in strada, davanti agli occhi increduli dei passanti. Secondo alcune testimonianze, uno dei due, in preda alla rabbia, avrebbe brandito un oggetto contundente, forse una spranga, colpendo ripetutamente l’avversario alla testa.

La scena è stata ripresa da diversi smartphone e i video, rapidamente diffusi sui social media, hanno fatto il giro del web, alimentando la curiosità e l’indignazione dell’opinione pubblica.

L’intervento delle forze dell’ordine

A sedare gli animi ci ha pensato un finanziere fuori servizio che, passando casualmente per la zona, è intervenuto prontamente per disarmare l’aggressore e impedire che la situazione degenerasse ulteriormente. Successivamente, sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia di Stato, che hanno provveduto a separare i due litiganti e a riportare la calma.

L’uomo ferito alla testa è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre l’aggressore è stato accompagnato in caserma per essere interrogato.