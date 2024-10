«Pasqua senza Papa» di Aufiero sarà presente alla Fiera del Libro a Francoforte

Meritato encomio per lo scrittore Raffaele (detto Lello) Aufiero che ha conquistato gli animi di esperti lettori con il suo romanzo «Pasqua Senza Papa» edito da Edizioni dell’Ippogrifo nel dicembre del 2022. Queste le parole del gruppo che ha apprezzato il lavoro di Aufiero, «la commissione istituita presso la Fondazione Campania dei Festival ha scelto il romanzo di Raffaele Aufiero, “Pasqua Senza Papa” per proporlo, tra i libri degli editori della Campania, agli editori stranieri durante la Fiera del Libro di Francoforte. A Raffaele che ha speso una vita al servizio della letteratura le nostre congratulazioni». «Sono veramente onorato – spiega Aufiero – come scrittore e campano di questa scelta, un riconoscimento se non proprio alle mie qualità di scrittore, sulle quali altri si dovranno pronunciare, certo non io, ma alla mia abnegazione a questo “mestiere” nel quale sono impegnato da più di 50 anni» conclude Aufiero.

Introduzione del testo «Pasqua Senza Papa»

Un bambino rapito, una richiesta di riscatto, un mancato accordo con i brigati, una missione pericolosa e un “risolvitore” … ingredienti tipici della narrativa d’avventura. Anno 1849, la Repubblica romana appena costituita è già in crisi, mentre l’urbe invoca il ritorno del papa esule a Gaeta, in soccorso del quale la Francia sta inviando un esercito al comando del generale Oudinot. I Repubblicani al potere ordiscono un maldestro piano per “distrarre” l’attenzione del generale francese. Ma il piano fallisce, le sorti della Repubblica più incerte e il destino del piccolo a Jan Thadeus Mniszech, in passato comandante di un Corpo dei Carabinieri Pontifici, addestrato al contrasto del brigantaggio tra Ciociaria e Terra di Lavoro, ma soprattutto personaggio ascoltato in curia, sensibile e generoso quando però enigmatico e della cui genitura paterna ci si interrogherà per tutta la lettura del racconto. Azione e sentimento, verità e illusione in un carosello di complicità con il lettore che l’autore, come già in altri romanzi, predispone, creando avventure in cui personaggi reali interagiscono con creature immaginare per alimentare storie da leggere attraverso la lente della probabilità più estrema, se non della provocazione.