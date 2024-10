Scafati. Aggredito il consigliere comunale Paolo Attianese

Il consigliere Paolo Attianese, giunto sul posto, è intervenuto per fermarli, cercando di spiegare loro il danno che stavano arrecando alla comunità, per ribadire che quella fontana era stata messa lì per i cittadini e non certamente per dar fastidio a qualcuno. Per non aver girato la faccia, per aver cercato di far ragionare la banda ha subito una grave aggressione da parte addirittura dei papà di alcuni dei ragazzi, che tra l’altro non erano neanche presenti al momento. Una grave violenza fisica per la quale è stato portato in ospedale e dimesso soltanto alle prime ore dell’alba di questa mattina.