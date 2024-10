Torre del Greco, allarme pagina Fake con foto profilo del sindaco Mennella

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, è stato nuovamente vittima di un falso profilo Facebook a lui intestato. Utilizzando sue foto istituzionali, compresa una in cui indossa la fascia tricolore, gli autori della truffa hanno creato una pagina e inviato inviti per un presunto “nuovo progetto”, attirando l’attenzione di numerosi utenti. In poco tempo, circa quaranta persone sono state tratte in inganno, aderendo all’iniziativa fasulla.

Pagina Fake, non è un caso isolato

Non è la prima volta che Mennella è vittima di un’operazione di questo tipo: in passato erano già comparsi un falso profilo social e un account WhatsApp associati al suo nome, da cui erano partite persino richieste economiche. Il sindaco ha sporto denuncia, chiedendo alle autorità di intervenire tempestivamente per bloccare il profilo falso e avviare le indagini necessarie.

Fonte ANSA