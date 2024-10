Tragedia a Cava de’ Tirreni: 73enne muore schiacciato dalla sua motozappa

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Una tragedia si è consumata nelle scorse ore a Cava de’ Tirreni, in località Cafari, dove un uomo di 73 anni, Bernaldino Baldi, ha perso la vita in un incidente agricolo. L’anziano stava lavorando su un terreno vicino alla sua abitazione quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua motozappa. Il mezzo agricolo lo ha schiacciato contro un albero, causandogli gravi ferite che si sono rivelate fatali.

L’episodio

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini e sequestrato la motozappa e la salma per ulteriori accertamenti.