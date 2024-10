Abolizione test d’ingresso a Medicina. Cosa cambierà d’ora in poi

Numero chiuso a Medicina – È ufficiale. La 7^ Commissione del Senato ha approvato un disegno di legge delega che segna una svolta epocale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

Il ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato una riforma che prevede la fine del numero chiuso al primo semestre, consentendo a tutti gli aspiranti medici di iscriversi senza dover sostenere un test d’ingresso preliminare. Questo cambiamento rivoluzionario avrà un impatto diretto su tutte le università italiane, comprese quelle campane come l’Università degli Studi di Salerno e l’Università di Napoli Federico II, tra i principali centri di formazione medica nel Sud Italia.

L’Università degli Studi di Salerno, che ha rafforzato negli ultimi anni la propria offerta formativa in campo medico-sanitario, potrebbe beneficiare in modo significativo di questa riforma. L’abolizione del numero chiuso potrebbe attrarre un numero maggiore di studenti, offrendo loro l’opportunità di frequentare i corsi di Medicina al Campus di Baronissi, sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ateneo. In questa fase di transizione, l’università dovrà fronteggiare una potenziale crescita del numero di iscritti e, allo stesso tempo, garantire che la qualità dell’insegnamento e delle strutture rimanga elevata.

La sfida principale per l’Università di Salerno sarà quella di assicurare l’allineamento del proprio sistema didattico alle nuove modalità di selezione basate sui crediti formativi e sul posizionamento in una graduatoria nazionale. Questo richiederà un potenziamento dei percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole superiori, al fine di preparare al meglio i candidati per affrontare il primo semestre. Gli studenti che non saranno ammessi al secondo semestre potranno comunque riconvertire i crediti acquisiti verso altri percorsi di studio, un vantaggio importante che potrebbe ridurre l’abbandono universitario.

Anche per l’Università di Napoli Federico II, uno dei più antichi e prestigiosi atenei italiani, questa riforma rappresenta sia un’opportunità che una sfida. La storica Facoltà di Medicina e Chirurgia della Federico II ha da sempre attirato studenti da tutto il Paese grazie alla sua reputazione di eccellenza nella formazione medica. Con l’apertura dell’accesso al primo semestre senza test di ingresso, il numero di iscritti potrebbe aumentare notevolmente. Tuttavia, l’università dovrà investire ulteriormente in infrastrutture e risorse didattiche per sostenere questa nuova ondata di studenti.

La Federico II, con la sua lunga tradizione di ricerca e innovazione, si trova in una posizione privilegiata per affrontare questa trasformazione. Già dotata di un sistema avanzato di supporto allo studio e di orientamento, l’università potrà ulteriormente rafforzare i suoi programmi di tutoraggio e i percorsi formativi specifici per aiutare gli studenti a orientarsi meglio all’interno del percorso medico. Questo nuovo sistema basato sui crediti permetterà inoltre una maggiore flessibilità, aiutando a mantenere alta la qualità della selezione e della preparazione degli studenti che accederanno al secondo semestre.

Le opportunità e le sfide per gli atenei campani

Questa riforma rappresenta una svolta importante per il sistema universitario campano. Entrambe le università, Salerno e Napoli Federico II, si troveranno a gestire una maggiore affluenza di studenti e dovranno adattare le proprie risorse per garantire una didattica efficace e una selezione meritocratica. La collaborazione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e gli ospedali locali sarà cruciale per permettere agli studenti di accedere a tirocini formativi di qualità e per far fronte alla crescente domanda di personale medico.

L’inclusione di iniziative di orientamento già durante gli ultimi anni delle scuole superiori rappresenta un ulteriore passo in avanti per formare studenti più consapevoli e preparati ad affrontare le sfide del percorso di studi in Medicina. In particolare, le università potranno sfruttare i legami con il territorio e le scuole locali per creare una rete di sostegno che accompagni i futuri medici fin dall’inizio del loro percorso formativo.

Fonte AdnKronos