Calcio. Costa d’Amalfi, record negativo: un solo tifoso abbonato

Il record stabilito dal Costa d’Amalfi all’inizio della stagione 2024/25 ha dell’incredibile: un solo abbonamento sottoscritto per le partite casalinghe della squadra costiera, neopromossa in Serie D ma attualmente costretta a giocare al “Novi” di Angri. La sede provvisoria ha generato incertezze tra i tifosi, nonostante la squadra rappresenti 12 comuni della Costiera Amalfitana sotto un unico simbolo. Il tutto è in attesa del definitivo trasferimento a Tramonti, che dovrebbe diventare presto la nuova casa del team guidato da Luigi Proto.

Il Costa d’Amalfi ha annunciato sui social, con un mix di amarezza e ironia, la sottoscrizione di un solo abbonamento: “Meglio pochi ma buoni, si potrebbe pensare, ma in questo caso sarebbe più appropriato citare Gianni Morandi con ‘Uno su mille ce la fa’. Nato il 27 dicembre 2005, il nostro unico abbonato ha dimostrato con i fatti il proprio attaccamento alla squadra e al territorio”. La questione stadio rimane delicata: “In attesa che le istituzioni mantengano le promesse, ci aspettavamo più sostegno dai nostri tifosi. Non è andata così, ma non ne faremo un dramma. Vediamo il nostro unico abbonato come un simbolo di vittoria, perché da un seme nasce un albero che dà frutti, da cui nasceranno altri alberi e frutti. Forza Costa d’Amalfi”.

Le parole del presidente

Il presidente Nicola Savino ha espresso la sua delusione in conferenza stampa: “L’anno scorso eravamo ricchi di entusiasmo. Rappresentiamo 14 comuni, che non sono solo nomi sulle maglie. Abbiamo vissuto momenti straordinari, con tifosi, tamburi e cori nel nostro piccolo campo di Maiori. Oggi, tutto questo manca. Giocare qui ad Angri, senza tifo, è desolante. È come giocare in terza categoria nonostante la storica promozione in Serie D“.

Savino ha poi sottolineato: “Abbiamo un solo abbonato, un record vergognoso per la Serie D. Non c’era tifo, e forse la regata storica era considerata più importante. Esorto le istituzioni a impegnarsi affinché il campo di Tramonti sia presto disponibile per ridare entusiasmo alla squadra”.

Nonostante la delusione, in estate il presidente aveva fatto dichiarazioni ambiziose: “Vogliamo arrivare in Serie C entro due anni. Questo sarà un anno di apprendistato per prepararci al salto”. Al momento, però, questo obiettivo appare lontano.

In risposta a questa situazione, il Costa d’Amalfi ha lanciato un contest per vincere un abbonamento, ispirato dal gesto di un tifoso residente a Torino che, pur non potendo assistere alle partite, ha deciso di acquistare un abbonamento per regalarlo a un supporter.

Il contest