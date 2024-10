Covid e influenza, ritorna l’obbligo delle mascherine negli ospedali: ecco dove

Federsanità Anci ha spiegato che molte regioni, come la Campania, hanno già dato indicazioni agli ospedali per l'uso dei dispositivi di protezione.

Il primo luglio scorso è stato abolito l’ultimo obbligo delle “vecchie” misure anti-Covid, ovvero l’uso delle mascherine nei reparti con pazienti fragili. Tuttavia, la circolare del Ministero della Salute ha lasciato ai direttori sanitari la facoltà di decidere se rendere obbligatorio l’uso delle protezioni respiratorie in base alla diffusione dei virus aerei, alle caratteristiche degli ambienti e alla tipologia di persone presenti, in relazione al rischio di infezione o trasmissione. Questo è ciò che sta avvenendo in alcune strutture che preferiscono prevenire eventuali problematiche.

Le decisioni prese a Brescia e in Campania

Attualmente, con l’aumento dei casi di virus para-influenzali e la circolazione del Covid, diversi ospedali stanno adottando misure preventive. A Brescia, ad esempio, è stato reintrodotto l’obbligo delle mascherine Ffp2 per utenti, visitatori e caregiver in tutti i reparti. Federsanità Anci ha spiegato che molte regioni, come la Campania, hanno già dato indicazioni agli ospedali per l’uso dei dispositivi di protezione, soprattutto nei reparti a rischio. L’aspetto epidemiologico è cruciale, ma è altrettanto importante la consapevolezza dei cittadini nel seguire comportamenti adeguati.

«Dobbiamo abituarci a convivere con il Covid, con fasi alterne di aumento e riduzione dei contagi, e attualmente ci troviamo in una fase di crescita. È giusto che i direttori sanitari prendano decisioni adeguate a livello locale, come avvenuto agli Spedali Civili di Brescia, per adottare misure di protezione» ha dichiarato il virologo Fabrizio Pregliasco. «Un approccio di buon senso non dovrebbe essere criticato» ha aggiunto, sottolineando che, sebbene per la maggior parte degli adulti e giovani il Covid sia ora gestibile, esistono ancora rischi seri per le persone molto anziane e fragili. «Questi pazienti devono essere protetti».

La vaccinazione è cruciale per i fragili

Fabrizio D’Alba, presidente di Federsanità Anci, ribadisce che oltre all’uso delle mascherine, è fondamentale vaccinarsi. L’invito è quello di aderire alle campagne vaccinali promosse dalle Regioni, specialmente per anziani, persone fragili e immunodepressi. Le vaccinazioni anti-Covid e anti-influenza sono attualmente in corso e rappresentano una protezione importante. Le strutture sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e, sebbene non siano necessarie misure straordinarie, vaccinarsi è un atto di responsabilità e consapevolezza.