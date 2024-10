Sant’Egidio del Monte Albino: rimpasto di giunta, il sindaco accontenta tutti

A Sant’Egidio del Monte Albino, il sindaco Antonio La Mura ha effettuato un rimpasto di giunta per bilanciare meglio le deleghe e soddisfare le esigenze di tutti i gruppi politici coinvolti. L’operazione, come spiegato dal primo cittadino, non ha comportato “epurazioni”, ma è stata una scelta per ottimizzare l’azione amministrativa e mantenere gli impegni presi durante la campagna elettorale.

Le nomine

Nella nuova giunta comunale vediamo Giulia Attianese come vice sindaco con delega alle politiche sociali, alla cultura e allo spettacolo.

Rimane con le proprie deleghe Gianluigi Marrazzo, responsabile di Mercato Ortofrutticolo e lavori pubblici; Giovanna De Rosa assessore alla cultura, poi ancora Francesco De Angelis mantiene le deleghe su Sport e Salute. Entra nell’esecutivo Antonio Abbagnara, assessore all’ambiente, alla vigilanza e alla comunità montana.

Il sindaco La Mura ha sottolineato come questo rimpasto fosse necessario per dare maggiore impulso all’azione amministrativa e mantenere gli impegni presi con i cittadini. “Non ci sono state purghe, ma un naturale aggiustamento per distribuire le responsabilità e rispondere meglio alle esigenze della città”, ha dichiarato il primo cittadino, assicurando che tutte le deleghe sono state assegnate a persone con competenze specifiche nei rispettivi ambiti.

Parzialmente rimodulate le deleghe ai consiglieri comunali, come Pietro Grimaldi e Mariano Persico. A Francesca Cordiano va invece la delega alla pubblica istruzione.

Prospettive future

Il rimpasto segna un passo importante per il futuro di Sant’Egidio del Monte Albino, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide della gestione amministrativa, tra cui la riqualificazione del centro storico e lo sviluppo del commercio locale. Il sindaco ha concluso ribadendo la volontà di lavorare in modo coeso e inclusivo, puntando su un’amministrazione efficiente che sappia rispondere concretamente ai bisogni della comunità.

