Sarno: al via i lavori per il nuovo centro multisportivo

A Sarno, nella zona industriale di via Ingegno, sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo centro multisportivo. La struttura, che si prospetta moderna e ambiziosa, sarà gestita dalla società in house “Sarno Servizi Integrati” in collaborazione con associazioni locali, offrendo così una risorsa fondamentale per la comunità.

Il progetto

Il progetto prevede la costruzione di un centro polivalente, che includerà un campo da calcio, aree per attività multidisciplinari e un parco urbano, destinato a diventare un luogo di ritrovo per residenti di tutte le età. Un aspetto importante dell’iniziativa è la creazione di spazi dedicati all’inclusione, con percorsi specifici e giochi accessibili anche a persone con disabilità.

Durante un sopralluogo al cantiere, il sindaco ha sottolineato l’importanza di questa opera per la città, descrivendo la stessa come un’opportunità per il territorio. Il nuovo centro sportivo non sarà soltanto un polo per lo sport, ma un punto di riferimento per la socialità e l’integrazione, contribuendo alla riqualificazione dell’area e al benessere della popolazione locale.

Collaborazione con il Comune di Sarno

Con la collaborazione tra il Comune, le associazioni sportive e la società incaricata della gestione, il centro diventerà un fiore all’occhiello per Sarno, promuovendo uno stile di vita attivo e sano.

Fonte La Città