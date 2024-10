She’s Next, Visa premia Trotula il progetto al femminile guidato da Pastore e Mastalia

Sono solo 3 le realtà imprenditoriali scelte dal progetto She’s Next Italia, promosso dal brand Visa in collaborazione con la redazione «Corriere della Sera», che ha come finalità di sostenere l’imprenditoria femminile offrendo beni e servizi dal valore di 10mila euro. Le 3 imprenditrici, scelte tra le 300 donne imprenditrici, sono state premiate durate il pre-festival «Il tempo delle donne» a Milano. Solo 1 donna proviene dal Sud Italia ed è Roberta Pastore, architetta 43enne, che collabora con l’imprenditrice Anella Mastalia attraverso il progetto culturale e creativo Trotula. Si ricorda, attraverso il progetto Trotula, la medichessa salernitana che ha operato nell’XI secolo a Salerno. La creatività di Pastore e Mastalia le ha portate a creare uno spaccato fiabesco nel quale si muove la nota medichessa, in questo mondo magico i bambini e ragazzi hanno modo di conoscere storicamente non soltanto il personaggio, ma anche i luoghi di Salerno. Il progetto Trotula nel tempo si è esteso, dando spazio a un variopinto mondo laboratoriale, utile nelle scuole tramite l’agenda 2030. Pastore e Mastalia si sono particolarmente distinte per aver dato man forte all’economia italiana dopo il periodo Sars-Cov-2, sviluppando progetti e strategie innovative nei contesti industriali, commerciali, dei servizi e dell’artigianato.

Commentano le imprenditrici, «il premio Visa è un grande riconoscimento che ci porta a proseguire nella nostra impresa educativa, ampliando l’offerta educativa di Trotula, rendendola sempre più transmediale con l’implementazione del tutor digitale e, allo stesso tempo, redendo l’offerta inclusiva. Trotula ha fatto un viaggio nel tempo: dall’XI secolo è arrivata ai giorni nostri, sottoforma di favola, di testo illustrato, si declina poi in laboratori, spazi pubblici. A breve ci sarà l’inaugurazione del primo asilo nido di Trotula, quindi andiamo anche ad ampliare l’offerta a una fascia di età più bassa, offrendo un servizio alle famiglie. Trotula è tornata, si è manifestata attraverso vari canali: fisici e digitali. Ora è arrivato il tempo di far un viaggio nello spazio, quindi portare Trotula a ciascun bambino, in ogni scuola, connettendoli tra loro con un tutor digitale» concludono Mastalia e Pastore. Le altre due imprenditrici che hanno avuto il premio Visa sono Camilla Cevolani e Paola Balduzzi, provenienti rispettivamente da Bologna e Milano.