Consiglio Comunale ad Angri: un’assenza di tre mesi, politica in crisi?

L’ultima seduta del Consiglio Comunale risale a circa tre mesi fa, nel frattempo la città si è trasformata in un triste spettacolo, paragonabile a un bar di periferia, con un’amministrazione che sembra aver alzato bandiera bianca.

La crescente preoccupazione dei cittadini, amplificata da articoli di cronaca, evidenzia un aumento allarmante di atti vandalici e furti, una situazione che ha colpito duramente anche i commercianti, costretti a fare i conti con ingenti danni economici.

Gli ultimi colpi risalgono alla giornata di ieri (16/10/2024), anche in pieno giorno ai danni di alcune attività di ristorazione.

In questo contesto, il tema della sicurezza emerge prepotente

I furti nelle abitazioni e nei negozi, accompagnati da scippi in strada, mettono in luce l’inefficienza di un’amministrazione che ignora le grida di allerta della comunità.

Ciro Francese, attivista politico, non ha esitato a denunciare la situazione: “Questa amministrazione deve presentare le dimissioni per manifesta incapacità amministrativa. È necessario ridare la parola agli elettori per salvaguardare la dignità della politica locale”.

Le sue parole risuonano come un forte richiamo alla responsabilità, evidenziando l’assoluta carenza di azioni concrete per affrontare problemi che affliggono la città.

Francese sottolinea come la mancanza di presenza delle forze dell’ordine nella nostra comunità sia emblematiche di un peso politico trascurabile rispetto ad altre città dell’Agro Nocerino Sarnese, la scarsa illuminazione pubblica, e un sistema di videosorveglianza carente aggravano ulteriormente la situazione, lasciando i cittadini in balia della criminalità.

Città allo sbando della criminalità

“Una città vivibile è un deterrente per i malviventi”, afferma Francese, “da anni la nostra città è stata sempre bistrattata rispetto alle altre comunità dell’Agro Nocerino Sarnese come presenza di forze dell’ordine rispetto a Scafati con Guardia di Finanza e Tenenza Carabinieri, Pagani con Tenenza Carabinieri e Nocera con Carabinieri e Commissariato di Polizia, e questo fa capire l’assenza di peso politico della nostra comunità ancor oggi,

mi preme sottolineare quanto accaduto di chiedere al Prefetto l’invio di uomini e mezzi per rafforzare i controlli sul territorio.

La critica di Francese si estende anche alla gestione delle risorse pubbliche: “È inaccettabile che si destini denaro a feste ed eventi trascurando le vere priorità.

Decoro urbano, gestione dei rifiuti, manutenzione stradale, la rimodulazione della tariffa dei parcheggi, rilancio del commercio, sicurezza, ZTL, sono una serie di interventi volti a migliorare e creare spazi sicuri per i cittadini, soprattutto per i più giovani e gli anziani devono essere al centro dell’agenda politica”.

In un momento in cui la comunità è in crisi, le parole di Francese rappresentano un invito pressante a una riflessione seria sull’attuale situazione amministrativa, affinché si possano intraprendere azioni concrete per il futuro della città.

È tempo di agire, non di restare a guardare, ha concluso Francese.