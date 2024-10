Sant’Antonio Abate. L’appello del sindaco Ilaria Abagnale: “Serve una casa in affitto per una famiglia in difficoltà”

Il primo cittadino ha chiesto aiuto per trovare un’abitazione in affitto per una famiglia che sta attraversando un momento particolarmente difficile.

Sant’Antonio Abate – Il sindaco Ilaria Abagnale, insieme al consigliere comunale Mariantonietta Del Sorbo e alla cittadina Anna, ha lanciato un appello accorato alla comunità. Con un messaggio pubblico, il primo cittadino ha chiesto aiuto per trovare un’abitazione in affitto per una famiglia che sta attraversando un momento particolarmente difficile.

L’appello del Sindaco Ilaria Abagnale

“Eccomi qui con la cara Anna e il consigliere comunale Mariantonietta Del Sorbo.

Siamo impegnate in un’attività di ricerca continua e ripetuta, e siamo qui a chiedervi di contribuire con un gesto di vicinanza.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per trovare un’abitazione in affitto a Sant’Antonio Abate o nei comuni limitrofi per una famiglia che si trova in una situazione difficile e con esigenze stringenti.

Se qualcuno di voi ha informazioni, suggerimenti o contatti che possano aiutarci a trovare un posto adatto, vi prego di scrivermi!”

Ogni piccola indicazione può fare la differenza. Grazie di cuore a tutti!” ha concluso, con un invito a tutti coloro che possano dare una mano concreta, fornendo contatti, suggerimenti o informazioni relative ad affitti disponibili.

In un periodo di crescente difficoltà per molte famiglie, questo appello rappresenta un gesto importante di vicinanza istituzionale e umana, unendo forze politiche e cittadini in un comune obiettivo: garantire un tetto a chi ne ha bisogno.

La speranza è che, grazie alla sensibilità della comunità locale, la famiglia possa presto trovare una soluzione abitativa stabile e sicura.