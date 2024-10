UNISA festeggia 80 anni: inaugurata la mostra “UNISA80. 80 anni di storia, secoli di futuro”

Università di Salerno – Il 2024 segna un traguardo importante per l’Università degli Studi di Salerno (UNISA), che celebra i suoi 80 anni di attività con una serie di eventi commemorativi. Ieri ma, presso il Campus di Fisciano, si è tenuta l’inaugurazione dell’esposizione “UNISA80. 80 anni di storia, secoli di futuro”, un percorso fotografico e documentale che ripercorre l’evoluzione storica e culturale dell’ateneo, accompagnata da testimonianze sul suo impatto sociale ed economico sul territorio.

La cerimonia di inaugurazione

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Vincenzo Loia. Durante la cerimonia, De Luca ha sottolineato l’importanza di un’istituzione come UNISA nel contesto regionale e nazionale, evidenziando il suo ruolo non solo come centro di alta formazione e ricerca, ma anche come motore di sviluppo e innovazione per l’intera Campania.

Una crescita costante e proiettata al futuro

L’Università degli Studi di Salerno è oggi una delle istituzioni accademiche più dinamiche del Sud Italia. Con oltre 90 corsi di studio che coprono tutti i principali ambiti del sapere umanistico, tecnico e scientifico, UNISA ha dimostrato una crescita costante e significativa nel corso degli anni, con una particolare attenzione all’innovazione e allo sviluppo tecnologico. A dimostrazione di questo impegno, sono previste l’apertura di 35 nuove aule, in grado di ospitare circa 3.000 studenti, che andranno a potenziare ulteriormente le capacità ricettive del campus.

Le parole della Sindaca di Baronissi

Nel suo discorso, la Sindaca Anna Petta ha dichiarato: “L’Università di Salerno è un faro di sapere e innovazione. Baronissi ha l’onore di essere una delle sedi di questa eccellenza e la responsabilità di supportare lo sviluppo. Oggi celebriamo 80 anni di storia, ma soprattutto guardiamo con fiducia ai secoli di futuro che ci attendono”.

Ha inoltre voluto rimarcare l’importanza dell’ateneo come punto di riferimento per i giovani e per lo sviluppo economico e sociale del territorio, definendo UNISA come un motore di crescita che arricchisce tutta la comunità.

La mostra “UNISA80”

La mostra fotografica e documentale “UNISA80” rimarrà aperta al pubblico nei prossimi mesi, offrendo un percorso immersivo attraverso la storia dell’ateneo. Dai suoi primi passi nel 1944, fino alla sua trasformazione in uno dei principali poli universitari del Sud Italia, la mostra ripercorre tutte le fasi di crescita dell’istituzione, con particolare attenzione alle sue trasformazioni strutturali e ai cambiamenti nella sua offerta formativa.

L’esposizione include anche una sezione dedicata alla storica Scuola Medica Salernitana, di cui l’Università degli Studi di Salerno è erede. Questo legame con la tradizione di eccellenza medica, che risale al Medioevo, sottolinea il profondo radicamento dell’ateneo nella storia e nella cultura del territorio.