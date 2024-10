Cesare Cremonini, Sold Out al Maradona. Fan si preparano alle sue “Nozze d’argento”

Il 24 giugno 2025, Cesare Cremonini si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per un concerto che ha già registrato il tutto esaurito.

Il tour “CREMONINI LIVE25” celebra i 25 anni di carriera dell’artista bolognese e segna il suo grande ritorno dopo un periodo di pausa. Il tour toccherà diverse città italiane, con diverse date già sold out, come Napoli, Bologna e Milano.

5 anni fa il tour Cremonini2020 era stato bruscamente interrotto dall’arrivo della Pandemia da COVID-19. Ora il cantautore è pronto a tornare negli stadi più grandi d’Italia per celebrare in grande stile le sue nozze d’argento con la musica italiana.

Come si legge sulla piattaforma VivaTicket, a 25 anni dall’uscita di 50 Special, il successo del tour sarà accompagnato dal nuovo singolo, Ora che non ho più te, che ha già conquistato in poche settimane le classifiche italiane. Il brano è stato il più ascoltato in radio nelle prime 24 ore ed è attualmente nella top 5 della classifica EarOne e nella top 30 di Spotify. Il videoclip, invece, è nella top 5 dei video in tendenza su YouTube. Il 45 giri in vinile colorato del nuovo singolo sarà inoltre disponibile in edizione limitata per i fan più appassionati.

Non resta che attendere che venga aggiunta una data al Maradona per goderci la voce e la musica di questi immenso artista.