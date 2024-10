Ritrovato senza vita il corpo della turista scomparsa da martedì

Castellabate è sconvolta dal ritrovamento senza vita di Silvia Nowak, la 53enne tedesca scomparsa da martedì scorso. Il corpo della donna, come riportato da TGR, che presentava segni di ustioni, è stato rinvenuto questa mattina in un’area non distante dalla sua abitazione ad Ogliastro Marina.

Un ritrovamento che getta ombre sul caso

Le circostanze della morte di Silvia Nowak restano ancora avvolte nel mistero. Il corpo, nascosto tra le sterpaglie, è stato individuato grazie alle intense ricerche condotte dalle forze dell’ordine, supportate dai volontari della Protezione Civile e da unità cinofile.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri, il magistrato e il medico legale per effettuare i rilievi del caso. L’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore, sarà fondamentale per determinare le cause del decesso e per chiarire se la morte sia avvenuta in modo violento.

Il marito, sotto shock, è stato ascoltato dai carabinieri

Il marito di Silvia Nowak, anch’egli di nazionalità tedesca, aveva denunciato la scomparsa della moglie e si era unito alle ricerche. L’uomo, profondamente scosso, è stato ascoltato dai carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate per fornire eventuali elementi utili alle indagini.