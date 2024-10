Torre del Greco. Crolla un edificio a causa del maltempo

. Questa mattina, a causa delle intense piogge, è crollato uno stabile disabitato in via Fontana.

Torre del Greco è stata colpita da un nuovo episodio legato al maltempo che sta flagellando la Campania. Questa mattina, a causa delle intense piogge, è crollato uno stabile disabitato in via Fontana. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’evento sottolinea ancora una volta la fragilità del territorio e l’urgenza di interventi per prevenire simili disastri.

I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, transennando la zona del crollo per evitare ulteriori pericoli. Sono in corso accertamenti per valutare lo stato degli edifici circostanti e per comprendere le cause esatte del crollo