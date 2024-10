Tragico incidente a Sarno: donna perde la vita

Un grave incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12 in via Sarno Palma, nei pressi del confine con il comune di Palma Campania. Lo scontro ha coinvolto tre automobili e un tir. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri per prestare soccorso e avviare i rilievi.

La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Purtroppo, una donna di 60 anni ha perso la vita nell’impatto, mentre una giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche ed è attualmente in prognosi riservata.