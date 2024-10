Angri-Acerrana 4-2: il cavallino travolge il toro

Il cavallino torna a correre, travolgendo per 4-2 il toro e mettendo a segno la prima vittoria di questo campionato al Pasquale Novi.

Angri-Acerrana 4-2: la cronaca

Allo stadio “Pasquale Novi” di Angri la prima vera occasione è dei grigiorossi con un tiro al volo da fuori di Emmanouil; Rendina si supera e devia in calcio d’angolo.

Ancora Angri che ci prova da fuori, questa volta con Rondinella, palla che esce pero a lato.

Al 22º arriva una timida risposta dell’Acerrana, su calcio di punizione ci prova Elefante, Viscovo blocca in due tempi.

Al 27º si sblocca la partita con il vantaggio dei grigiorossi, grazie ad un autogoal di Pelliccia, dopo un’ottima iniziativa palla al piede di Emmanouil. Risultato dunque sull’1-0.

Qualche minuto più tardi l’Angri raddoppia grazie alla rete di Petricciuolo che servito da un cross perfetto di Rondinella si coordina e in sforbiciata insacca la palla in rete.

Angri scatenato, al 40º cala il tris Madalin Tandara che in contropiede, supera Rendina con un delizioso scavetto.

Prima frazione di gioco che termina dopo 2 minuti di recupero.

Comincia il secondo tempo e l’Acerrana prova a rientrare in partita, col suo numero 10 Laringe che tira di sinistro da fuori, palla che prende una strana traiettoria ed esce di poco alta sopra la traversa.

Qualche istante ancora Acerrana che sfiora il goal con il neo entrato Gaeta, ma Viscovo si supera e devia la palla prima sulla traversa e poi in corner.

Al 56′ l’Acerrana accorcia le distanze con Elefante che pesca il jolly da fuori area.

Angri che al 70º minuto di gioco ci prova con Petricciuolo che si allarga e dal limite dell’area calcia di destro, nessun problema per Rendina che blocca.

Risposta immediata dell’Acerrana ancora con Elefante che sta volta si coordina di rovesciata, ma un attento Viscovo devia in calcio d’angolo.

All’80º minuto di gioco i grigiorossi calano il poker, con Pappalardo che servito da Petricciuolo piazza di destro nell’angolino, non può nulla Rendina.

In pieno recupero l’Acerrana segna da calcio piazzato col neo entrato Saviano, che di testa mette la palla nell’angolino.

Ancora Angri che parte in contropiede e sfiora il goal con Tandara che davanti a Rendina non riesce a centrare lo specchio della porta.

La partita termina dopo 5 minuti di recupero con il risultato finale di 4-2 per l’Angri, che vince la prima partita tra le mura amiche.

Angri-Acerrana 4-2: il tabellino

Angri : Viscovo, Ciriello, Casalongue (82′ Severino), Puca, Tandara, Rosolino (88′ Lombardo), Vogiatzis, Emmanouil (56′ Said; 76’Gaeta), Rondinella, Feito (32′ Pappalardo), Petricciuolo. A disposizione: Borrelli, De Caro, Kljajic, Marasco. ALL: Marco Scorsini

Acerrana: Rendina, Todisco, Caminiti, De Giorgi, Langella, Laringe, Allegra, Pelliccia (52′ Gaeta), Esposito(86′ Saviano), Elefante, Fabiano (86′ Cuomo). A disponizione: Moccia, Landi, Fontana, Damiano, Barillari, Thiaw. ALL: Giovanni Sannazzaro

MARCATORI : Autogoal (AN), Petricciuolo (AN), Tandara (AN), Elefante (AC), Pappalardo (AN), Saviano (AC)

ANGOLI : 2-8

RECUPERO : 2′ PT, 5′ ST

ARBITRO : Benito Saccà

1º ASSISTENTE : Francesco Quattrotto

2º ASSISTENTE : Dario Testaì