Chiusura per 50 giorni della rampa Sud a Cava de’ Tirreni: disagi in vista

La rampa di immissione Sud dallo svincolo di Cava de’ Tirreni in direzione Salerno, sulla A3 Napoli-Salerno, resterà chiusa per 50 giorni. Il provvedimento, adottato dalla società autostradale “Salerno Pompei Napoli” e comunicato ieri, è necessario per consentire i lavori di riqualificazione del tratto stradale. La chiusura sarà in vigore dalle 6 di lunedì fino alle 6 dell’8 dicembre.

Secondo la nota della società, durante questo periodo gli automobilisti diretti a Salerno da Cava de’ Tirreni dovranno utilizzare la viabilità esterna lungo l’ex Statale 18 fino allo svincolo di Salerno. Questo potrebbe aggravare il traffico nelle strade urbane di Cava de’ Tirreni, già solitamente congestionate.

I residenti non avranno altra scelta che affidarsi alla viabilità ordinaria, con il rischio di un ulteriore aumento del traffico. Si spera che i lavori si concludano nei tempi previsti, per evitare ripercussioni durante il periodo natalizio, in concomitanza con l’inizio degli eventi festivi come Luci d’Artista.