Incidente Sarno, proposta una rotatoria per salvare la vita ad altre persone

Il tragico incidente avvenuto a Sarno, in cui ha perso la vita la 60enne Concetta Fiore, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale lungo via Sarno-Palma. Questo tratto di strada, noto per essere particolarmente trafficato e pericoloso, è stato teatro di diversi incidenti mortali negli ultimi anni, con l’ultimo schianto registrato per l’appunto nella giornata di ieri.

La vicenda

La comunità locale, già colpita da precedenti tragedie, ha espresso nuovamente l’urgenza di interventi strutturali per migliorare la sicurezza della strada. In particolare, si richiede con forza la costruzione di una rotatoria all’incrocio per ridurre i rischi e prevenire ulteriori incidenti.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Angela Sessa, ha manifestato vicinanza ai familiari della vittima, riconoscendo la gravità della situazione e la necessità di intervenire. Tuttavia, nonostante la chiara dinamica del sinistro, si attende la conclusione delle indagini per determinare se l’incidente sia stato causato da fattori esterni o da fatalità.

La proposta di una rotatoria all’incrocio critico resta quindi un punto focale per prevenire ulteriori tragedie e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti.

Fonte La Città