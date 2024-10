Padre e 2 figli arrestati: truffavano gli anziani

I Carabinieri del Comando di Reggio Calabria hanno messo a segno un importante colpo contro le truffe agli anziani, arrestando tre persone appartenenti a una banda che operava in diverse parti d’Italia, da Genova a Castelvolturno.

L’operazione, denominata “Game Over”, ha portato in manette Salvatore Noto, di 40 anni, e i suoi due figli, Ferdinando e Carmine, rispettivamente di 21 e 18 anni. I tre sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.

Il modus operandi

Gli arrestati, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, utilizzavano un collaudato stratagemma per raggirare le loro vittime, tutte persone anziane di età compresa tra i 75 e gli 81 anni. Con una serie di telefonate, impersonando falsi carabinieri o avvocati, comunicavano alle vittime che un loro congiunto era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che per evitare l’arresto era necessario consegnare una somma di denaro o dei preziosi. Successivamente, un complice si recava presso l’abitazione della vittima per ritirare quanto richiesto, approfittando dello stato di ansia e confusione provocato dalla falsa emergenza.

Le indagini

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Bovalino, sono partite dalla denuncia di alcune vittime che, intuendo di essere state raggirate, si sono rivolte alle forze dell’ordine. Grazie alle loro testimonianze e all’analisi dei tabulati telefonici, i militari sono riusciti a risalire ai responsabili delle truffe.

Un elemento chiave per l’identificazione dei malviventi è stato l’utilizzo di telefoni cellulari intestati a persone di nazionalità straniera, che venivano frequentemente sostituiti per ostacolare le indagini. Tuttavia, questo stratagemma non è stato sufficiente a sfuggire alla rete investigativa dei Carabinieri.