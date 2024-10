Angri Pallacanestro Maschile: primo stop della stagione a Rende

Primo stop della stagione per l’Angri Pallacanestro Maschile. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo perdono 85-82 sul parquet della Sintegra Rende, una sfida condotta per ampi tratti. Da annotare l’assenza, per motivi di salute, da parte di Mastrototaro, che ha ristretto ancora di più le rotazioni. Milojevic top scorer con 25 punti, seguito dai 18 di Martinez.

Buona la partenza da parte degli ospiti, che piazzano un break di 1-6 con Martinez e un positivo Milojevic. I Condor hanno un ottimo e approccio e allungano (5-12) con la bomba da parte di Borciu. Rende cerca, però di rialzarsi con Tartamella e Ballati, che accorciano sull’11-14. Milojevic è un fattore sotto le plance e assieme a Martinez porta Angri sul + 9 (13-22). Ballati ha la mano calda e tiene i suoi sempre in linea di galleggiamento (20-26). Sul finire i grigiorossi accelerano ancora con la tripla di Milojevic, che rende vani i canestri di Baquero (20-27). Nel secondo periodo i padroni di casa scrivono un 6-0 di parziale con Gatta, che fa male dai 6,75 (26-27). I viaggianti si aggrappano a Milojevic, che continua il suo show (28-32). Poi è Bonanni a fornire un nuovo allungo (28-36). Manco a dirlo Milojevic realizza il 32-40. Però, anche in questo caso, Rende non molla di un centimetro e si rifà sotto con Ballati e Tartamella (37-40). Sul finire il redivivo Milojevic (19 nel primo tempo) ferma il punteggio sul 42-46, con cui si torna negli spogliatoi.

Alla ripresa delle ostilità torna a farsi sentire Martinez, con il siluro del 42-49. L’argentino si accende e con lui Borciu per il 42-51. Quest’ultimo buca ancora la retina dalla lunga distanza, ma Baquero (48-53). Milojevic vede sempre il canestro come una vasca da bagno e allontana di nuovo i locali (48-56). Rende si conferma formazione compatta e non lascia andare via i campani, grazie ai bersagli di De Angelis e Baquero (57-59). I calabresi arrivano fino al -1, poi Milojevic, con un’altra tripla, mette più di un possesso pieno (62-66) prima dell’ultima frazione. Gli sforzi dei locali vengono premiati dai centri di Gatta e Tartamella per il 69 pari. Martinez commette il quarto fallo, ma a togliere le castagne dal fuoco è Enihe con la bomba del 69-72. Pronta la replica di Ballati, che trivella la retina con la stessa moneta (72-72). L’inerzia va così nelle mani di Rende, che mette il naso avanti con Gatta (77-73), costringendo coach Chiavazzo al time out. De Angelis segna il +6, con Borciu che tiene i suoi a galla con la bomba del 79-76. Poi un 2/2 di Granata, dalla linea della carità, fa arrivare la partita al finale in volata. I liberi di Baquero e De Angelis mettono avanti Rende (83-78). A tenere viva la speranza angrese è Valle, con il timbro dall’arco per l’83-81. Si va con i falli sistematici. Baquero è glaciale, mentre Bonanni ne mette solo 1 (85-83). L’ultimo attacco non sortisce effetti per Angri, che deve arrendersi.

Sintegra Rende-Angri Pallacanestro 85-82

Sintegra Rende: Gatta 16, Madrigrano n.e., Montemurro n.e., Lucadamo, Ginefra n.e., Shvets, Ballati 12, Tartamella 15, Baquero 20, Guido 2, Morales, De Angelis 20. All. Carbone

Angri Pallacanestro: Greco 2, Granata 6, Borciu 12, Enihe 6, Martinez 18, Valle 7, De Prisco n.e., Bonanni 8, Borriello n.e., Milojevic 25. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Arbitri: Barbagallo e Mameli

Parziali: 20-27, 42-46, 62-66

UFFICIO STAMPA

ANGRI PALLACANESTRO