Confermato il tridente con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, mentre Neres rimane in lizza per una maglia da titolare.

Alle 12:30 si disputerà Empoli–Napoli, partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Conte manterrà il modulo 4-3-3, abbandonando il suo consueto 3-5-2 almeno in fase di impostazione. In porta, nonostante il recupero di Meret, giocherà Caprile, con Conte che ha dichiarato di non voler rischiare ancora l’ex Spal. In difesa, scenderanno in campo i titolari: Di Lorenzo e Spinazzola (che prenderà il posto di Olivera) sulle fasce, con Buongiorno e Rrahmani centrali.

A centrocampo pesa l’assenza di Lobotka, fuori per due partite, sostituito da Gilmour, che esordirà da titolare, affiancato da McTominay e Anguissa. In attacco, confermato il tridente con Politano, Lukaku e Kvaratskhelia, mentre Neres rimane in lizza per una maglia da titolare, ma parte svantaggiato

Probabili formazioni

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Fazzini, Anjorin, Pezzella; Esposito, Piccoli. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

Dove vedere il match in TV

La gara valida per l’8ª giornata di Serie A TIM sarà visibile in esclusiva su DAZN che ha tutte le 10 partite di ciascuna giornata per la stagione 2024-25 della Serie A.