“Emergenza Sanitaria”: prende ‘1’ al test di ammissione ed accede al corso di laurea in infermieristica

Il caso A Vicenza, per il secondo anno consecutivo, il corso di Infermieristica non riesce a coprire tutti i posti disponibili. La situazione è preoccupante: alcuni studenti sono stati ammessi anche con punteggi molto bassi al test d’ingresso, ma nonostante questo uno su tre non riesce a completare gli studi.

La presidente dell’Ordine degli Infermieri di Vicenza, Daniela Pegoraro, ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come la mancanza di candidati qualificati potrebbe peggiorare ulteriormente la carenza di infermieri nella regione.

Negli ultimi anni, la professione infermieristica sta attraversando una profonda crisi in Italia, testimoniata anche dall’ammissione di candidati con punteggi bassissimi ai corsi di laurea. Un caso emblematico, dove uno studente con un punteggio di 1 su 100 ha superato il test di ammissione al corso di laurea in Infermieristica.

Questo è accaduto perché, per il secondo anno consecutivo, non tutti i posti disponibili sono stati coperti, segno della sempre minore attrattività della professione.

I sintomi della crisi

Negli ultimi quattro anni, l’Italia ha perso oltre 20.000 infermieri, e il numero di studenti che scelgono la facoltà di infermieristica è spesso inferiore ai posti disponibili. Federico Pegoraro, presidente uscente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Vicenza, ha sottolineato come il test di ammissione, che include domande di matematica, logica, chimica, biologia e cultura generale, non sia più una barriera selettiva.

Anche con risultati scarsi, come un 1 su 100, gli studenti vengono ammessi, riflettendo una drammatica carenza di aspiranti. Pegoraro aggiunge che, storicamente, almeno il 30% degli iscritti non riesce a completare il ciclo di studi, segnalando la difficoltà di portare a termine il percorso formativo.

Mancanza di interesse e difficoltà di reclutamento

La riduzione delle iscrizioni è solo uno dei segnali di una crisi più profonda. A conferma di questa tendenza, l’anno scorso, all’università di Vicenza, solo 79 studenti si sono iscritti al corso di laurea in infermieristica, nonostante la disponibilità di posti fosse maggiore. Anche nell’anno corrente, solo un’ottantina di studenti ha iniziato il percorso su 120 posti offerti. Le assunzioni nel settore pubblico risentono della stessa mancanza di attrattiva: nell’azienda sanitaria “Uls 8 Berica” di Vicenza, su 138 posti a tempo indeterminato, solo 60 candidati si sono presentati.

Pegoraro evidenzia come questo fenomeno non sia solo legato alle difficoltà del test di ammissione o al numero di laureati, ma anche a una crescente migrazione di infermieri verso il settore privato o l’estero, alla ricerca di migliori condizioni lavorative. Secondo un recente studio del sindacato Nursing Up, il biennio 2021-2022 ha registrato il più alto numero di dimissioni volontarie dalla sanità pubblica. In molti casi, gli infermieri scelgono di cambiare completamente vita, con oltre il 20% che decide di abbandonare la professione sanitaria.

Le ragioni dietro il declino

Le cause di questa crisi sono molteplici. Oltre agli stipendi poco competitivi e alle limitate opportunità di carriera, la professione infermieristica è considerata usurante sia fisicamente che mentalmente.

Il contatto quotidiano con il dolore e la morte rende il lavoro particolarmente pesante, mentre i giovani di oggi cercano un migliore equilibrio tra vita privata e professionale. Lavorare di notte o durante i fine settimana è poco compatibile con le nuove esigenze di benessere, tanto che anche le campagne di sensibilizzazione promosse nelle scuole non stanno ottenendo i risultati sperati.

Il futuro della professione infermieristica appare incerto. La mancanza di personale qualificato sta mettendo in difficoltà il sistema sanitario, mentre le iscrizioni ai corsi universitari continuano a calare. Senza interventi strutturali per migliorare le condizioni lavorative e rendere più attrattiva la professione, questa tendenza rischia di peggiorare ulteriormente.