“Il treno dei bambini” con Serena Rossi: tra le ambientazioni la Caserma “Rossa” di Nocera Inferiore

Nella giornata di sabato 19 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato in anteprima “Il treno dei bambini”, il nuovo film di Cristina Comencini. Ispirata all’omonimo romanzo di Viola Ardone, la pellicola racconta una storia toccante e profonda ambientata nel dopoguerra italiano, e sarà distribuito prossimamente su Netflix.

Ambientato nel 1946, il film narra la vicenda di Amerigo, un bambino napoletano di otto anni che non si è mai allontanato dalla sua città né dalla madre. La vita di Amerigo, segnata dalla povertà e dalle difficoltà della Napoli del dopoguerra, cambia radicalmente quando sale a bordo di uno dei cosiddetti “treni della felicità”. Questi treni furono un’iniziativa storica voluta dal Partito Comunista Italiano e dall’Unione Donne Italiane per trasferire i bambini delle zone più povere del Sud Italia presso famiglie del Nord, capaci di offrire loro una vita migliore, anche se solo temporaneamente.

Amerigo viene accolto da una giovane donna che si prende cura di lui, offrendogli un mondo di attenzioni e affetto che il bambino non aveva mai conosciuto. In questo viaggio attraverso la miseria e la generosità dell’Italia del dopoguerra, Amerigo si trova diviso tra due madri: quella naturale, legata alle sue radici e alla sua infanzia a Napoli, e quella “adottiva”, che lo introduce a una vita diversa e più agiata. Questo dilemma identitario e affettivo è uno dei temi centrali del film, che esplora il concetto di famiglia, appartenenza e crescita personale.

Come riporta la Film Commission Campania, il cast vede protagoniste due grandi donne, madri diversa ma della stessa medaglia, Barbara Ronchi e Serena Rossi, insieme alla partecipazione di Christian Cervone e Stefano Accorsi.

Le riprese si sono svolte in diverse città della Campania, tra cui Salerno, Napoli e Nocera Inferiore, con la storica ex Caserma Tofano, nota ai Nocerini come “La Caserma Rossa”.

Ex Tofano, set per numerosi film. La rinascita della “Caserma Rossa”

La scelta della Caserma Tofano si è rivelata strategica per ricreare l’atmosfera dura e realistica di quegli anni. Con la sua architettura essenziale e i suoi spazi ampi e austeri, la caserma ha offerto infatti una cornice ideale per rappresentare il disagio e la miseria del dopoguerra, dove le condizioni di vita erano spesso precarie e segnate dalla lotta quotidiana per la sopravvivenza. La caserma, un tempo simbolo di rigore militare, si trasforma così in un simbolo di transizione, un luogo dove le vite di questi bambini si intrecciano con la storia più grande di un paese che, pur tra mille difficoltà, cerca di ricostruirsi e di offrire speranza.

Il treno dei bambini” sarà disponibile prossimamente su Netflix.

Riproduzione Riservata © Agro24

In copertina, Serena Rossi in una scena del film